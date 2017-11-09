Diğer
Kategoriler

Avcılar'da denize düşen adamı kurtarmak için buz gibi suya atladı

Avcılar’da denize düşen bir adamı kurtarmak isteyen Cengiz Karababa isimli vatandaş buz gibi suya atladı.

Avcılarda denize düşen adamı kurtarmak için buz gibi suya atladı

09 Kasım 2017 11:47

Denize düşen talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sudan çıkan Karababa çevrede bulunan vatandaşların getirdiği havluya sarınarak ısınmaya çalıştı.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir kişi denize düştü. Adamın çırpındığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine gelen Cengiz Karababa isimli vatandaş denizde bulunan adamın hareketsiz biçimde su üzerinde bulunduğunu görünce hemen suya girerek talihsiz adamı sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam ambulans ile Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denize düşen adamın kimliği ise belirlenemedi.

Cengiz Karababa kendisi geldiğinde, şahsın suda hareketsiz bir biçimde olduğunu belirterek, “Geldiğimde suda yatıyordu dalgıçları beklemeden çıkaralım dedim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım” dedi. Denizden çıkan Karababa çevrede bulunan vatandaşların getirdiği havluya sarınarak ısınmaya çalıştı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: avcılar, denize düşme

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç