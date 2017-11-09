Avcılar'da denize düşen adamı kurtarmak için buz gibi suya atladı

Denize düşen talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, sudan çıkan Karababa çevrede bulunan vatandaşların getirdiği havluya sarınarak ısınmaya çalıştı.

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir kişi denize düştü. Adamın çırpındığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerine gelen Cengiz Karababa isimli vatandaş denizde bulunan adamın hareketsiz biçimde su üzerinde bulunduğunu görünce hemen suya girerek talihsiz adamı sudan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam ambulans ile Avcılar Murat Köllük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Denize düşen adamın kimliği ise belirlenemedi.

Cengiz Karababa kendisi geldiğinde, şahsın suda hareketsiz bir biçimde olduğunu belirterek, “Geldiğimde suda yatıyordu dalgıçları beklemeden çıkaralım dedim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım” dedi. Denizden çıkan Karababa çevrede bulunan vatandaşların getirdiği havluya sarınarak ısınmaya çalıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Volkan Kayalar