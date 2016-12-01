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Avcılar'da feci kaza: 2 ölü

Avcılar'da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil trafik levha direğine çarparak alev aldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi.

Avcılarda feci kaza: 2 ölü

01 Aralık 2016 07:09
Avcılar'da feci kaza: 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza saat 02.00 sıralarında E-5 yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğukan Öner yönetimindeki 34 SB 1669 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yan yolda bulunan Avcılar-Esenyurt yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken sürücü Öner ile yanında oturan arkadaşı Kadir Yıldırım araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahalede araç içerisinde bulunan Doğukan Öner ve Kadir Yıldırım'ın yanarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. itfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı Öner ve Yıldırım'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı. 

Murat Solak

Etiketler: avcılar, Avcılar kaza


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