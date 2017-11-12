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Avcılar'da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Avcılarda İstanbul Üniversitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Avcılarda feci kaza: 2si ağır 3 yaralı

12 Kasım 2017 05:11

Kaza, 02.00 sıralarında E-5 Avcılar İstanbul Üniversitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Firuzköy yol ayrımında kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı araç refüjde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören Özcan Şimşek, “İstanbul istikametinden Büyükçekmece istikametine geçecekti galiba Ferizköy ayırımında yolu kaçırdığı için ters istikamete gitti ve direğe çarptı. Araçta üç kişi vardı” ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: avcılar, Avcılar kaza, trafik kazası

 

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