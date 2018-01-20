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Avcılar’da hava destekli DEAŞ operasyonu

Avcılar’da hava destekli DEAŞ operasyonu yapıldı. Birçok adrese girildiği öğrenilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Avcılarda hava destekli DEAŞ operasyonu

20 Ocak 2018 05:11

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona polis helikopteri, özel harekat ve çok sayıda sivil polis katıldı. İl emniyet müdürlüğünde toplanan ekipler daha önceden belirledikleri adreslere doğru yola çıktı. Avcılar’da bir eve operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler dijital dokümanları ele geçirdi. Adreslerde aramalarını tamamlayan ekipler gözaltına aldıkları şüphelileri önce sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından da şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan operasyonun içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi. 

Etiketler: avcılar, DEAŞ, operasyon

 

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