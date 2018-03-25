Diğer
Kategoriler

Avcılar’da kontrolden çıkan araç takla attı: 7 yaralı

İstanbul Avcılar’da kontrolden çıkan bir aracın, arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla takla atması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Avcılarda kontrolden çıkan araç takla attı: 7 yaralı

25 Mart 2018 11:20

Kaza, Avcılar E-5 Beylikdüzü istikameti Türksan Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LD 6679 plakalı araç sürücüsü orta şeritten giderken, birden yan yola girmek istedi. Ani bir manevrayla yan yola sapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çarptı. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç da duramayarak refüje çıkan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 LD 6679 plakalı araç takla attı. 

Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkarttıktan sonra tedavi için çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin kazaya karışan araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

Kaza sonrasını anlatan görgü tanığı, Serhat Akgün, “Olay yerine geldiğimde yaralı insanları gördüm. Biz de onlara yardım etmeye çalıştık. Sağlık ekipleri geldi. Müdahale ettiler. 7 yaralı var. 2’sinin durumu ağırdı" dedi.  

Emrah Kuş

Etiketler: avcılar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç