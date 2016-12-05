Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan Talimhane Sokağı'nın esnafı sokakta bulunan kabloların yola düşmesi, trafiğe engel olması ve vatandaşları tehlikeye sokması nedeniyle bir süredir sıkıntı çekiyor. Çevredeki esnaf defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Avcılar Belediyesi’ne başvuruda bulunmasına rağmen sorunlarına çözüm bulamıyor.

Geçici olarak kablolara müdahale ettiklerini ancak yeterli olmadığını belirten mahalle esnaflarından Ferhat Bozok, ‘Burası cumartesi gününden beri böyle. Belediye arandı. Zabıta aracı geldi şurada 1 saat formaliteden bekledi bastı gitti. Aranması gereken yerleri aradık. Polisi biel aradık bizim işimiz değil dediler. Bir araba buraya takılıp gitse perişanlık diz boyu’ ifadelerini kullandı.

Mahalleli kendi çözümünü kendi üretiyor

Geçici olarak kablolara müdahale ettiklerini ancak yeterli olmadığını belirten mahalle esnaflarından Rıdvan Ayhan, ‘Buradaki esnaf yaptı. İple direğe direğe bağladılar. Bazen süpürge sapıyla yukarı kaldırarak araçların geçmesini sağlıyorlar’ dedi. Kabloları devrilen sokağın, minibüs güzergahı olması da minibüslerin güzergahı bozmasına ve ters yönlü sokakları kullanmasına sebep oluyor. Aynı zamanda sokağa bilmeden giren kamyonetler ise esnafın kabloları elleri ile gerdirmesiyle geçişi sağlıyor. Defalarca İBB ve Avcılar Belediye'sini aradıklarını ve şikayette bulunduklarını dile getiren mahalle esnafı, cumartesi gününden bu yana devrilmiş olan kabloların halen kaldırılmadığını, gelen ekiplerin inceleme yapıp gittiklerini ifade etti. Belediye’den hiçbir yetkilinin şikayetlerle ilgilenmediğini ve kendi görevleri olmadığını belirtmelerine ise esnaf ve mahalleliden tepki geldi.

Bir başka esnaf ise sokaktan Belediye’nin resmi araçlarının da geçip gittiğini, hiç umursamadıklarını belirterek ‘Kimse ilgilenmiyor. Belediyenin kendi araçları da geçip gidiyor. Bir sürü aracı geçiyor. İlgilenmiyorlar’ dedi.

“Avcılar Sahipsiz”

Bir kamyonetin kablolara takılı kalması sonucu trafik yoğunluğunun oluşması nedeni ile vatandaş isyan etti. Yoldan geçmek isteyen sürücü Sinan Kavas ‘Siz geleceğinize, görevliler gelsin. Avcılar sahipsiz arkadaşlar. Bakın bunu nasıl yazarsanız yazın. Avcılar’da Tahsin Salihoğlu’ndan sonra Avcılar sahipsiz. Bu zihniyeti bırakalım artık. Biz Avcılar halkı olarak bunun sinirini yaşıyoruz. Sokaklarımız bu halde, alt yapımız bu halde, üst yapımız bu halde. Niçin bu zihniyetle ısrar ediliyor. Hizmet isteyelim, ısrarla bu zihniyeti bırakalım artık. Belediye yetersiz, ne Belediyesi. Avcılar istisna bir yer’ şeklinde konuştu.

Henüz sarkan kablolarla ilgili Avcılar Belediye’sinin her hangi bir çalışması olmadığı için kabloların bu şekilde kalması vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar kabloları gerdirerek trafik akışını sağlıyor.

Alper Korkmaz