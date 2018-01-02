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Avcılar’da okul önünde satılmak için hazırlanan kokain ele geçirildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul Timlerince in takip sonucu okul çevrelerinde satılmak üzere piyasa değer 6 bin lira olan 60 fişek taş kokain ele geçirilirken, esnaf olduklarını belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılarda okul önünde satılmak için hazırlanan kokain ele geçirildi

02 Ocak 2018 22:34
Avcılar’da okul önünde satılmak için hazırlanan kokain ele geçirildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile kurulan Mobil Okul Timleri (MOT) ekipleri Avcılar'da okul çevresinde öğrencilere yönelik suçlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOT ekipleri, ilçe genelinde okul önlerinde ve çevresinde satılmak üzere hazırlanan piyasa değeri 6 bin lira olan 60 fişek taş kokain ile birlikte şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Saat 16.30 sıralarında Avcılar MOT ekiplerinin yapmış olduğu titiz takip ve çalışmada, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerinde bulunan metruk binada B.A., N.S., M.K. ve S.K. isimli şüpheleri gözaltına aldı.

Metruk bina içerisinde yapılan incelemenin ardından uyuşturucu madde kokain ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Polis merkezindeki sorgularında şüpheli şahısların okul çevresinde esnaf oldukları öğrenildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor. 

Murat Delice - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: avcılar, kokain

 

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