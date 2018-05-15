Avcılar'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaza, 01.45 sıralarında E-5 Avcılar Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden B.Y.(35) idaresindeki 34 KA 179 plakalı otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.Y. ara içinde sıkıştı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.