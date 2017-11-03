Avcılar’da otomobil içerisinde erkek cesedi bulundu

Olay, saat 02:00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Mezarlık sokak üzerinde meydana geldi. 155 Polis hattına gelen konuda otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu ihbarı geldi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobil içerisinde boğazı kesilmiş bir erkek cesedi ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilerek öldürülen şahsın Suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, cesedinin bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği otomobil içerisinde geniş çaplı araştırma yaptı. Savcının incelemesinin ardından erkek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı bir çalışma sürdürdüğü ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

155’e ihbarı yapan şüpheli gözaltında

Avcılar’da otomobil içerisinde boğazı kesilerek öldürülen Suriye uyruklu şahıs ile ilgili 155 polis ihbar hattını arayan kişinin, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Selim Bayraktar