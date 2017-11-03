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Avcılar’da sokak hayvanları kışı sıcak geçirecek

Avcılar Belediyesi, yaklaşan kış nedeniyle sokak hayvanların soğuk havadan etkilenmemesi ve yaşadıkları alanın sıcak olması için çalışmalarına devam ediyor.

Avcılarda sokak hayvanları kışı sıcak geçirecek

03 Kasım 2017 21:38

Avcılar Belediyesi, her canlının yaşama hakkına sahip olduğu bilinciyle hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kış aylarına geçtiğimiz günlerde, hem ilçe genelinde yaşayan sokak hayvanları için hem de rehabilitasyon merkezinde misafir olan hayvanlar için kış mevsimi hazırlıklarına devam ediyor. Avcılar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde misafir olan sokak hayvanlarının yaşadıkları alanların önü branda yardımı ile kapatılırken, üşümemeleri için altlarına yorgan ve battaniye seriliyor. Isıtıcılar yardımı ile yaşadıkları alanlar daha sıcak hale getiriliyor. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veterinerlerinin ve çalışan herkesin severek ilgilendiği sokak hayvanlarınınsa, hem kalpleri sıcak kalıyor hem de fiziksel olarak soğuktan korunuyorlar.

Sokak hayvanları koruma altında

Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ameliyat sonrası bakım bölümü olan ‘Postoperatif Bölümü’ ve Kedi Müşahede Evleri’ne sokak hayvanlarının vücut ısılarının stabil kalabilmesi için ısıtıcılar yerleştirilirken, brandası olmayan Kedi Evlerinin de tamamlanması için çalışmalarına hız verdi. Bünyesinde misafir olan yavruların bakımlarına da büyük özen gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Satın Alma Sahiplen’ adı ile başlatılan kampanya ile Avcılar halkının duyarlılığı ve sağduyusu sayesinde de onlarca sokak hayvanına yuva bulunmasını sağlıyor. 

 

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