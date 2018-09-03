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Avcılar'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceden belirledikleri adreslere yaptığı operasyon ile çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda polisi karşısında gören şüpheliler, uyuşturucu madde ise çatıdan attığı öğrenildi.

Avcılarda uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı

03 Eylül 2018 19:31

1 Eylül'de Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri; Avcılar ve Esenyurt'ta kuaför ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinin de aralarında bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adresleri didik didik arayan ekipler, çok sayıda silahla birlikte uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Bir adresteki operasyonda ise polisi gören şüpheliler, uyuşturucu maddeyi çatıdan aşağıya attı. Ekipler, ele geçirilen maddeler ve silahlar ile birlikte şüphelileri büroya getirdi. Konuyla ilgili çalışmalara devam edildiği öğrenildi.  

Murat Delice 

 

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