Avcılar'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı

1 Eylül'de Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri; Avcılar ve Esenyurt'ta kuaför ve oyun salonu olarak kullanılan iş yerlerinin de aralarında bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adresleri didik didik arayan ekipler, çok sayıda silahla birlikte uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Bir adresteki operasyonda ise polisi gören şüpheliler, uyuşturucu maddeyi çatıdan aşağıya attı. Ekipler, ele geçirilen maddeler ve silahlar ile birlikte şüphelileri büroya getirdi. Konuyla ilgili çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Murat Delice