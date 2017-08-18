Avcılar'da yaşlı kadın yıkıma bastonuyla direndi

Kadınlar polis kalkanlarına karşı direnmeye çalışırken, bir yaşlı kadın bastonuyla yıkım ekiplerine tepki gösterdi. Avcılar Belediyesi'nin yıkım kararının usulsüz olduğunu iddia eden kadınlar ekiplere direnişi ise kameralara yansırken, çevredeki vatandaşlar da belediyenin bu tutumuna tepki gösterdi.

Avcılar’da iddiaya göre Avcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm bölgesinde olmamasına rağmen sahte raporlarla 7 katlı bir binaya yıkım kararı çıkarıldı. Bina içerisinde oturan bazı ev sahipleriyle düşük ücretler ve senetler karşılığında anlaşma sağlanırken, çoğu apartman sakini yıkım kararına karşı çıktı. Sahte evrak ve işlemlerle yapılan bu işleme dur demek isteyen apartman sakinleri konuyu adli mercilere taşıdı. Netice alamayan bina sakinleri, 3’üncü kez gelen belediye ve zabıta ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Bastonuyla direndi

Çevik Kuvvet Polis’i desteği ile binanın elektrik ve doğalgaz ve suyunu kesmek isteyen belediye ekipleri bina sakinlerinin direnişi ile karşılaştı. Binalarını yıktırmak istemeyen ve çoğu kadın olan apartman sakinleri ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Kadınlar Avcılar Belediyesi’nin usulsüz yıkımına direniş gösterdi ve “Evimizi Yıktırmayız” diye bağırdı. Polisle karşı karşıya gelen kadınlardan yaşlı bir kadın bastonuyla Çevik Kuvvet Polis’in kalkanına vurdu. Yaşanan kısa süreli arbede de bir kişi gözaltına alındı.Polis kalkanlarına karşı kadınlar direnmeye çalışırken, tüm bu yaşananlar da kameralarca saniye saniye kaydedildi.

“Belediye ve Müteahhit Anlaşarak Binayı Kendi Kazançlarına Geçirmeye Çalışıyorlar”

Binanın kentsel dönüşüme girmesinin anlamsız olduğunu belirten bina sakini Ejder Yıldız, “ 1999’daki depremde bir çatlak bile oluşmadı bu binanın kentsel dönüşüme girmesi anlamsız. Toprak sahibi elinde açık hisseleri alıyorsun, daha sonra habersizce binadan gelip örnek alarak binadaki bazı kişilerle birlikte etüt çalışmasına yolluyor. Daha sonra sahte evraklarla riskli yapı gibi bu binayı göstererek kentsel dönüşümü de kullanarak direk gelip binaya çöküyorsun, bu rapor zaten şaibeli. Belediye bizi hiç ciddiye bile almadı çünkü bu adam belediyede çok nüfuzlu bir adam. Burada getirim, haksız kazanç var. Burada olmayan bir yeri varmış gibi açıktan alıyorsun daha sonra sahte evraklarla bizim evimizi elimizden almaya çalışıyorsun. 35 seneden beri ben bu binanın içerisindeyim, bu binanın içindeki teline kadar ben biliyorum bu bina komple hazır beton. Avcılar Belediyesinin desteklediği Tacettin K.ile binanın müteahhit Mevlüt B. ile anlaşarak binayı kendi kazancına geçirmeye çalışıyorlar” dedi. Hukuki işlemleri başlattığını belirten Yıldız, “ Avcılar Belediyesi biraz duyarlı olsun, ben Handan Toprak ile görüştüm. Burada çok büyük hataya düşüyorsunuz, çok büyük yanlışlık var” şeklinde konuştu.

Alper Korkmaz - Ufuk Kıvık

