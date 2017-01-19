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Avcılar’daki bina faciaya davetiye çıkarıyor

Avcılar’da yarısı yıkık halde bulunan bina çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Zeytinburnu’nda çöken 7 katlı binanın ardından vatandaşlar ise olası bir facianın daha yaşanmasından korkuyor.Vatandaşlar önlem almayan belediye yetkililerine tepki gösteri.

Avcılardaki bina faciaya davetiye çıkarıyor

19 Ocak 2017 17:22
Avcılar’daki bina faciaya davetiye çıkarıyor - Tıkla İzle

Avcılar ilçesinde yarısı yıkık halde olan bina çevredeki vatandaşları korkutuyor. Zeytinburnu’nda bulunan 7 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasının ardından vatandaşlar, diğer yıkılmak üzere olan binalara dikkat çekti. Avcılar’da Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yarısı yıkık halde bulunan bina vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre 3 ay önce belediye tarafından yıkımına başlanan binanın yarısı yıkıldıktan sonra yıkım işlemi durduruldu. İşlek bir caddede bulunan bina için muhitte yaşayan vatandaşlar, binanın bulunduğu yerden geçen kişilere ve araçlara zarar verebileceğine ifade ediyor. Binanın yıkım işleminin yarım bırakılmasının ardından cam, balkon ve binanın yapımında kullanılan demirler içinse hurdacılar binaya giriyor. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşların da gece saatlerinde kalmak için geldiği bina için olası bir çökme ihtimalinden korkulurken, hemen yanındaki binadaysa vatandaşlar oturuyor.

“İlla bir facia mı yaşanması lazım, birilerinin ölmesi mi gerekiyor? “
Kış aylarda soğuktan korunmak isteyen birçok evsiz kişininde binaya kalmak için geldiğini belirten Murat Uygur, “3 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında ailelerle anlaşıldı iki bina için kentsel dönüşüm kapsamında yıkılma kararı alındı. Ne olduysa yarısını yıktılar, yarısını bu şekilde bıraktılar. Birkaç gün önce Zeytinburnu’nda bir olay oldu facia yaşandı. 2 kişi öldü birçok yaralı oldu, burada da her an bir facia olabilir. Belediye önlem almış ama bu şekilde bir metrelik saclarla olmaz. Yan tarafındaki bina dolu buradan toplu taşıma araçları geçiyor. Bazen sesler geliyor, şiddetli bir rüzgar olduğunda taş parçaları düşüyor. Buna rağmen söylüyoruz, yıkılmıyor, önlem alınmıyor. İlla bir facia mı yaşanması lazım, birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Evi barkı olmayan insanlar var, tinerciler bile geliyor” dedi.

“Aslında her an ölümle karşı karşıyayız”
Yarısı yıkık halde bırakılan binadan rahatsız olduğunu ifade eden Burhan Türkmen, “Açıkçası tedirginiz böyle binalar yüzünden altından geçerken yıkılma tehlikesi var. Çoluk çocuğumuz var aslında her an ölümle karşı karşıyayız. Göz önünde olan bir bina belediyenin bunu fark etmemesine imkan yok, ilgililerin bu tür binalarla ilgilenmesini özellikle istiyoruz. Çünkü her gün kullandığımız, servislerin her gün geçtiği bir yol” diye konuştu.

“Taşlar falan düşüyor şiddetli rüzgarlarda görebiliyorum”
Yarısı yıkık halde bırakılan binanın bulunduğu sokağı okula giderken kullandığını belirten Hüseyin Uygur, “Buradan beni metrobüse götüren araç geçiyor. Bazen burada bekliyorum hatta taşlar falan düşüyor şiddetli rüzgarlarda görebiliyorum. Birkaç aydır böyle duruyor, hiç kimse gelip işlem yapmıyor. Sadece bir tane sac örmüşler oda fazla korumuyor” şeklinde konuştu. 

Etiketler: avcılar, bina, facia


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