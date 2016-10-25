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Avcılar’daki patlamada ölen işçi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi

Avcılar’daki bir tekstil atölyesinde bu sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Mert Yılmaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.


25 Ekim 2016 13:58

Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının son katındaki tekstil atelyesinde ütünün buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle patladı. Binanın üst duvarlarını yıkıldığı şiddetli patlamada 37 yaşındaki Mert Yılmaz adlı evli ve üç çocuk babası işçi hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk ederken, patlamada olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemelerin ardından kapsamlı soruşturma için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
Olayı duyan Mert Yılmaz’ın yakınları, işyeri önünde sinir krizleri geçirdi.
Polis, patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Sadık Kahraman 

 


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