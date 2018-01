Avcılardan kaçan karacayı avcılar kurtardı

İlçenin Akbucak köyünde avcılardan ve köpeklerinden korkarak kaçan karaca bir çukura düştü ve buradaki tel örgülere sıkıştı. Tel örgülere takılarak yaralanan karacayı ise yine bölgedeki başka avcılar kurtardı. Şoka giren ve ayağa kalkamayan karacayı sıkıştığı tel örgülerden kurtarıp Milli Parklar görevlilerine haber veren avcılar, görevliler gelene kadar da yaklaşık 3 saat süre ile yem ve su vererek karacayı besledi. Avcılar, “Avcılık can almak değildir. Bazen de can kurtarmaktır ve bugün biz de bize düşeni yaptık; bir can kurtardık. Köylülerin yapmış olduğu tel örgülere sıkışan yaralı karacayı kurtararak Rize Mili Parklar görevlisi arkadaşlara teslim etik” dediler.

Avcılardan İsmail Payal, av köpeğinin havlaması ile karacayı tellere takılı olduğu yerde gördüklerini söyleyerek “Herhangi bir saldırıya uğramamış. Korktuğu için kaçarken tellere takılmış. Korkudan şoka girdiğini gördüm ve hemen kurtarıp yola çıkardık. İlgili yerleri aradık. 3 saat boyunca da ilgililer köye gelene kadar arabamızda muhafazaya alıp besledik. Daha sonra da gelen yetkililere teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Hızır Tonyalı