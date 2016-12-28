Olay, 3 Aralık 2015 yılında Merkeze bağlı Corumlu Köyünde meydana geldi. İddialara göre, 43 yaşındaki Mahir Nalbantoğlu, domuz avında arkadaşı Emin A. tarafından kazara vuruldu. Nalbantoğlu, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Emin A. son kez hakim karşısına çıktı.

Tanık ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, av esnasında kazara arkadaşını vuran Emin A.’yı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Vedat Yunus İkizoğlu

