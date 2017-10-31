Avda kazayla arkadaşını vurdu!

Edinilen bilgilere göre, Şerbetpınarı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana 3 kişi avlanmak için gitti. H.K.’nın gördüğü ava ateş etmesi sonucu tüfekten çıkan kurşun Ü.A. isimli arkadaşına isabet etti. Kurşunun isabet etmesi sonucu Ü.A. yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Ü.A.’nın yaralanması üzerine arkadaşları konuyu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ü.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

H.K. ile ismi öğrenilemeyen üçüncü kişi tüfeğiyle birlikte Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olurken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Metin Nişancık

