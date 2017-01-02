Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki ambulans şoförü olarak çalışan ve dün akşam saatlerinde av yaparken kazaen kendini vuran 44 yaşındaki Aydın Karakuş, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yolda ağırlaşan Karakuş, Suşehri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane morguna kaldırılan Karakuş’un cansız bedeni daha sonra otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahmet Yeles