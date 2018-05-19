Avlanma yasağını dinlemediler: 9 ton yakalandı

Bu yıl inci kefali koruma çalışmalarında başarılı operasyonlar ile gündeme gelen Van İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Dün gece saatlerinde Erciş Bot Tim Komutanlığı ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığının katılımı ile Çelebibağ bölgesinde yapılan operasyon ile gölde yakalanan ve araçlara yüklenmek için hazır bekletilen 7 ton inci kefali göle salınırken, yakalanan 2 ton balığa ise el konuldu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yaklaşık 3 bin TL idari para cezası uygulandı.

"VAN GÖLÜ 600 BİN YIL YAŞINDA VE İNCİ KEFALLERİ 600 BİN YILDIR BU HAVZADA YAŞAMINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Operasyon bölgesinde bulunan ve konuyla ilgili açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnci kefali bölgemizde 14 bin insanın geçimini sağladığı en önemli kaynakların başında gelmektedir. Bu akşam yapılan operasyonda hepimiz koruma çalışmalarının önemini bir kez daha görmüş olduk. Van Gölü 600 bin yıl yaşında ve inci kefalleri 600 bin yıldır bu havzada yaşamını sürdürmektedir. Fakat koruma çalışmalarını yürütmezsek 600 bin yıldır burada yaşayan inci kefallerini bir daha geri dönmemek üzere kaybetme riski ile karşı karşıya kalırız. Bu açıdan bu geçmişte buralarda yaşayan insanlardan emanet aldığımız bu canlıyı gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

"BALIĞIN AKARSULARA GİRMESİ İLE KOLLUK KUVVETLERİNE DAHA ÇOK İŞ DÜŞMEKTEDİR"

Akarsulara girmek için akarsu ağızlarında toplanan inci kefallerinin akarsulara yukarı göçünün başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Balığın akarsulara girmesi ile kolluk kuvvetlerine daha çok iş düşmektedir. Çünkü korunması gereken alan büyümekte ve zorlaşmaktadır. Bu noktada üreme dönemi öncesinde ve başında Erciş Bot Timi tarafından yasa dışı ağlara karşı yapılan operasyonların balık derelere girdikten sonra ne kadar yararlı olduğunu görmekteyiz. Şayet bu ağlar üreme dönemi başında alınmamış olsaydı bu ağların bu gün derelerin yukarı kesimlerinde yoğun olarak kullanıldıklarına şahitlik edecektik. Bu noktada sezon başında yapılan uygulamalar bu günler açısında çok yararlı olmuştur" diye konuştu.