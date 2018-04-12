AVLU 3. Bölüm STAR TV CANLI İZLE | Avlu 4.Bölüm Fragmanı yayınladı Mı? |Avlu Son bölüm İZLE

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Avlu'nun son bölümü nefesleri kesti. Geçen hafta ekran başındaki izleyiciler Deniz'in başına gelen olayla ekranlara kilitlenmişti. Nihal son bölümde büyük bir çıkmazlık içine girdi. Nihal öldükten sonra bilekliği kaybolmuştu. Cezaevi bu bilekliği aramak için koğuşlara baskın düzenledi. Bileklik Deniz'in odasında bulundu. Peki Deniz bu çıkmazdan nasıl kurtulacak. suçsuzluğunu ispat eddebilecek mi? Hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz. Avlu dizisi Perşembe akşamı saat 20: 00'da Star TV ekranlarında...

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AVLU DİZİSİ CANLI İZLE

AVLU 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Avlu 2. bölümde neler olmuştu?

İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur. Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?

Ekranlara bomba gibi gelmeye hazırlanan Avlu dizisinin oyuncuları fırtınalar estireceğe benziyor. Güçlü ve iddialı kadroyla ekranlara gelecek olan Avlu oyuncuları kimlerdir? Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.