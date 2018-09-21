Avlu dizisi 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? |Avlu dizisi 12. bölüm İZLE

Avlu dizisi 13. bölüm CANLI İZLE... AVLU 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE... |Avlu dizisi 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu 13. Yeni bölüm fragmanı İZLE... Peki, Avlu dizisi oyuncuncularında kimler var? Avlu ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Avlu 12. bölüm ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Son sahnede Hakan, Alp'in kaldığı yeri ateşe vermişti. Şimdi Alp'in ölüp ölmediği, en büyük merak konusu...

AVLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara gelecek olan Avlu çok iddialı geliyor. Avlu dizisinin ilk bölümü 29 Mart perşembe günü saat 20.00'de Star TV yayınlanacak. Avlu dizisini CANLI izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız...

Avlu dizisinin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var?

Ekranlara bomba gibi gelmeye hazırlanan Avlu dizisinin oyuncuları fırtınalar estireceğe benziyor. Güçlü ve iddialı kadroyla ekranlara gelecek olan Avlu oyuncuları kimlerdir? Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

AVLU 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz, kızı Ecem'in kaybından sonra sakinleştiricilerle ayakta durabilmektedir. Cezaevi yönetiminin başına getirilen yeni müdür Zerrin, artık Deniz'in hayata dönmesi gerektiğini düşündüğünden ilaçlarını keser. Deniz'in önünde yepyeni bir yol ve öç alması gereken bir kişi daha vardır; Alp Öztürk. Deniz, tüm dengeleri değiştiren yeni müdür Zerrin'e rağmen planlarını işletebilecek midir?.