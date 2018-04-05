Avlu dizisi 2. bölüm CANLI İZLE... AVLU İZLE... |Avlu dizisi 3.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisi 2. bölüm CANLI İZLE... AVLU FRAGMAN İZLE... |Avlu dizisi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyonlu bir akşam yaşatacak. Cezaevinde büyük kargaşa. Kocasından şiddet gören Deniz hapishaneden kurtulacak mı? Ekranların yeni dizisi Avlu'nun izleyicilerle buluştu. Nefesler tutuldu.Avlu dizisi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu fragmanı izle. Etkileyici sahneleri ile şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin oluşturacağı karakterler merakla bekleniyor. Peki, Avlu dizisi oyuncuncularında kimler var? Konusu ne? Avlu ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Avlu'nun fragmanını izleyen izleyiciler Avlu dizisi ile ilgili gelişmeleri merak etmeye başladı. 2. bölümü ile Star TV ekranlarında Perşembe akşamı ekrana gelecek olan Avlu dizisini haberimizdeki link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz... Peki, Avlu dizisi oyuncuncularında kimler var? Avlu ne zaman? Saat kaçta başlayacak? AVLU DİZİSİ CANLI İZLE...

AVLU 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz’in Tek Şahidi Müdür Nihal...

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

Avlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

AVLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla ekranlara gelecek olan Avlu çok iddialı geldi. Avlu dizisinin 2. bölümü 5 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Star TV yayınlanacak. Avlu dizisini CANLI izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız...

Avlu dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranlara bomba gibi gelmeye hazırlanan Avlu dizisinin oyuncuları fırtınalar estireceğe benziyor. Güçlü ve iddialı kadroyla ekranlara gelecek olan Avlu oyuncuları kimlerdir? Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

1.Bölüm Konusu:

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.