AVM ciro endeksi Haziran'da yüzde 9,3 yükseldi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin 2017 yılı Haziran ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre ciro endeksi Haziran döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 21,6 artış kaydederek 236 puana ulaştı. Bir önceki aya göre de yüzde 9,3 artış yaşandı. AVM Endeksi verileri ikinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 15,8 artış gösterdi. Endeks 2017 ikinci çeyrek döneminde 220 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Haziran 2017’de İstanbul’da 984 TL, Anadolu’da 841 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Haziran 2017’de 898 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı metrekare başına düşen cirolarda 2017 yılının 2’nci çeyreği bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 15,6 oranında artış gösterdi. 2017 yılı ikinci çeyrekte metrekare verimliliği 839 TL şeklinde gerçekleşti.

Haziran ayında en yüksek ciro artışı Hipermarket kategorisinde

Haziran ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı hipermarket kategorisinde yaşandı. Hipermarket kategorisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 36,1’lik artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın Haziran ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki giyim kategori ciroları yüzde 25,1, teknoloji kategori ciroları yüzde 24,2, ayakkabı kategori ciroları yüzde 21,6, diğer alanlar kategori ciroları yüzde 19,9 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise yüzde 17,8 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,4’lük bir artış yaşandı

Haziran 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6,4’lük bir artış yaşandığı gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi ikinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında aynı oranda kalarak 99 puan olarak gerçekleşti.

“Referandum bitti, güven tazelendi. Endeksler yükselişte”

AVM Endeksi Haziran 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, “AVM endeksi Haziran 2017 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 21,6 oranında arttı. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında da artışın yüzde 9,3 olduğunu görüyoruz. Ancak bu rakamların enflasyondan arındırılmamış veriler olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Haziran 2017’deki artışın bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 21,6 gibi yüksek bir oranı yakalamış olmasının başlıca nedeni bu yıl Ramazan Bayramı’nın Haziran ayı içinde kutlanması. Diğer taraftan Nisan ayında yaşadığımız referandum sürecinin istikrarlı bir sonuca bağlanmasının da endeksin yükselişe geçmesinde çok büyük etkisi var. Ramazan ayı ve sonrasındaki bayram nedeniyle gerek cirolarda gerekse ziyaret sayısında artış yakaladık. Çeyrek bazlı artışın da yüzde 15,8 olduğunu görüyoruz. Kategori bazında en yüksek artışın hipermarket kategorisinde yaşanması da yine Ramazan ayının etkisini gösteriyor” dedi.

Endekse ilişkin verileri yorumlayan Prof. Dr. Emre Alkin ise “AVM Endeksi'nin, Şubat ayından bu yana düzelmekte olan ekonomiyle ilgili doğru sinyalleri verir. Nitelikte sonuçlar çıkardığını söyleyebilirim. AVM cirolarının ortalama olarak geçen yıla göre yüzde 21.6 artış kaydetmesi, bir önceki aya göre de yüzde 9.3 artış yaşanması göz ardı edilmemesi gerek bir gelişme. Bu olumlu gelişmenin, metrekare verimliliğine de yansıdığı görülüyor. AVM'lerde yer alan firmaların giderek artan metrekare verimliliğine bakarak yıl başındaki tartışmaları bir kenara koymuş olduklarını da gözlemliyoruz. Mayıs ayında olduğu gibi, Haziran ayında da Hipermarket ciroları önde gidiyor. Giyim, teknoloji ve ayakkabı hemen arkasından gelirken, yiyecek-içecek de her zamanki gibi listenin yukarısında yer almakta. Ciro artışının ziyaretçi sayısı artışından daha fazla olması, ziyaretçi başına elde edilen cironun yükselmeye devam etmek olduğunu gösteriyor. Demek ki, tüketiciler ihtiyaçlarını giderek daha fazla AVM'lerde gidermeye başlıyorlar. Bu da AVM'lerin bir ‘çözüm mecrası’ olarak algılandığını gösteriyor” dedi.