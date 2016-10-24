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AVM gezilerine dikkat!

Türkiye’de yapılan bir araştırmada kadınların can sıkıntısını gidermek için gezmek amacıyla gittikleri AVM gezilerinden sonra yaptıkları alışverişten sonra pişmanlık duydukları belirendi.

AVM gezilerine dikkat!

24 Ekim 2016 10:04

Özel bir teknolojik platform tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, her 10 kadından dördü son ay içinde yaptığı en az bir alışverişten dolayı suçluluk duyarken, online alışverişte bu oranın 10 kadından birine kadar düştüğü belirtildi. Yaklaşık 2 bin kadın üyeye son bir ay içinde fiziksel ya da online mağazalardan yaptıkları alışverişlerden dolayı suçluluk duyup duymadıkları sorulan araştırmada; Bu soruya yanıt veren 710 kadından 305’i (yüzde 43’ü) sadece gezmek için gittikleri AVM’lerde ya da çarşı pazarda, değişik nedenlerden dolayı, gerçekten ihtiyaç duymadıkları bir ürünü aldıklarını, bundan dolayı da suçluluk duyduklarını ifade ettiler.

Kadınlar suçluluk duydukları alışverişlerin yüzde 29’unu can sıkıntısından dolayı çıktıkları alışverişlerde yaptıklarını belirtirken; tezgahtarın ısrarları sonucu aslında ihtiyacı olmayan bir ürün alıp, sonra da suçluluk duyanların oranı ise yüzde 18 olarak belirlendi. Kredi kartında yüklü bir miktardaki taksidin sona ermesinin ardından çıkılan alışverişte suçluluk duyulan satın almaların oranı yüzde 16’yı buluyor. Sadece ucuz olduğu düşünülerek yapılan, sonradan suçluluk duyulan alışverişlerin oranı ise yüzde 15 olarak belirlendiği kaydedildi.
Suçluluk duyulan alışverişlerin yüzde 13’ü kadın kadına çıkılan AVM gezilerinde yapılırken, açken çıkılan market alışverişleri de kalan yüzde 9’u oluşturuyor. Araştırmada sorulara yanıt veren 710 kadından sadece 68’i (yüzde 9.5) online alışverişte ihtiyaç duyulmayan bir ürün aldıklarını ifade ettiler. Suçluluk duyulan online alışverişler, ağırlıklı olarak can sıkıntısı nedeniyle sanal mağazalarda atılan turlar, indirim tutarının cazipliği, fırsat sitelerinde sunulan bir ürün ya da hizmeti kaçırmama isteğinden kaynaklandığı belirlendi.
Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, satıcı baskısı ya da arkadaş yönlendirmesi olmadığından dolayı online alışverişlerin, çok daha bilinçli yapıldığını belirterek kadınların yaptıkları tüm alışverişlerde, online alışverişin payının sürekli yükseldiğini gözlemlediklerini kaydetti.
 

Etiketler: avm


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