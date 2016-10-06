Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi inşaatında yalıtım ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Murat Güler, sabah saatlerinde çatıya çıktı. Güler, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaık 35 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören iş arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptıktan sonra işçinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Murat Güler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Adana'da geçtiğimiz pazar günü başka bir inşatta da Metin Yalçın adlı işçi dengesini kaybedip düşmüş, ancak inşaatın 7. katına çekilen güvenlik filesi sayesinde kurtulmuştu.

Fatih Keçe