Yabancı yatırımcı ile Türk yatırımcıların bir araya gelmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirten Belgü, "Dünyanın en büyük 17’nci ekonomisine sahibiz. Türkiye’yi doğru şekilde anlatmak bizlerin görevi. Yabancı yatırım açısından büyük potansiyelimiz bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin doğru şekilde anlatıldığında yatırım potansiyelinin hala çok yüksek olduğunu vurgulayan Belgü sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de AVM sektörüne bugüne kadar 52,5 milyar dolar yatırım yapıldı. 2016 yılında hayata geçen projelerle bu rakam ortalama 1 milyar dolar artarak 53,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye dünyadaki 17’nci büyük ekonomi. Biz de Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri haline gelen perakende ve AVM sektörlerinin bu alanda temsiliyetine çok önem veriyoruz. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz yemekte, davetlilerimiz kısa vadede ve uzun vadede Türkiye’ye yatırım potansiyelini tartışma imkanı buldu. Çalışmaya devam edip hedeflerimize ulaşacağımıza inancım tam”.