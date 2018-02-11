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AVM’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı

Çin’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

AVMde bıçaklı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı
AVM’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı - Web TV

11 Şubat 2018 15:59

Çin’in başkenti Pekin’in en işlek noktalarından biri olan Xidan’da bulunan Joy City alışveriş merkezinde bir kişi elindeki bıçakla çevresindekilere saldırdı. Saldırıda yaralanan bir kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 12 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Saldırgan, polis tarafından olay yerinde yakalandı. 35 yaşında olduğu açıklanan şahsın, saldırıyı ‘kişisel dertleri’ nedeniyle yaptığını ifade ettiği açıklandı. Alışveriş merkezindeki dehşet dolu anlar, güvenlik 

 

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