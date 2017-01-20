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AVM'de büyük panik! Herkes kaçıştı, o telefonuyla oynadı

Bursa'da şehrin göbeğindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen patlama paniğe sebep oldu. Karbon tüpünden kaynaklanan ve bomba zannedilen patlama sesiyle herkes panikle kaçışırken, cep telefonuyla oynayan bir vatandaşın rahat tavırları dikkati çekti.

AVMde büyük panik! Herkes kaçıştı, o telefonuyla oynadı

20 Ocak 2017 19:49
AVM'de büyük panik! Herkes kaçıştı, o telefonuyla oynadı - Tıkla İzle

Kent Meydanı'nda bir AVM'nin yemek katındaki restoranda gazlı içeceklerde kullanılan karbon tüpünün gaz kaçırması ile birlikte patlayama benzer büyük bir ses çıktı. Çıkan sesle beraber vatandaşlar sağa sola kaçışırken, masada oturan bir vatandaşın cep telefonuyla oynayarak hiçbir şey yapmadan durması güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin karbon tüpünden meydana geldiğinin anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Ortaya büyük ses çıkarken, herhangi bir yaralanma veya zarar meydana gelmediği öğrenildi. 

Samet Doğru

Etiketler: avm, bursa


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