Kent Meydanı'nda bir AVM'nin yemek katındaki restoranda gazlı içeceklerde kullanılan karbon tüpünün gaz kaçırması ile birlikte patlayama benzer büyük bir ses çıktı. Çıkan sesle beraber vatandaşlar sağa sola kaçışırken, masada oturan bir vatandaşın cep telefonuyla oynayarak hiçbir şey yapmadan durması güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin karbon tüpünden meydana geldiğinin anlaşılması üzerine herkes rahat bir nefes aldı. Ortaya büyük ses çıkarken, herhangi bir yaralanma veya zarar meydana gelmediği öğrenildi.

Samet Doğru