AVM'de narkotik köpeğiyle uyuşturucuyla mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Türkiye’de örnek olacak bir uygulamaya imza atarak şehrin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde stant açtı. Stantta narkotik polisinin yanı sıra eğitimli narko köpeği Rona ile motosikletli polisler de eşlik etti. Stantta madde bağımlılığı, ebeveynlerin çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl anlayacakları, tedavi merkezleri ve narkotik şube tarafından açılan ihbar hatları ile ilgili bilgiler verildi. Stantta aynı zamanda uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar ve uyuşturucunun zararları slayt gösterisiyle izlettirildi.

Sabah saat 10.00’dan akşam 18.00’a kadar stantta duracak olan narkotik polisine ilgi yoğun oldu. Özellikle eğitimli narko köpeğini sevmek isteyen çocuklar standa akın etti. Vatandaş yapılan etkinlikten son derece memnun olduğunu ve bu tür faaliyetlerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Oğluyla birlikte standı ziyaret eden öğretmen Vildaniye Yılmaz, “Bu tür etkinliklerin çok yararlı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben bir öğretmenim, bizler de belirli zamanlarda öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Maalesef tehlike küçük yaşlara kadar düştü. Küçük çocukların tuzağa düşürülmesi konusunda keşke herkes bilinçlense, çok çabuk kanıyorlar. Artık onları cezbedecek o kadar çok şey var ki, ben bu etkinliğin faydalı olacağına inanıyorum. Benim oğlumun da bu deneyimi yaşaması çok hoşuma gitti. Bu sunumların etkili olacağını düşünüyorum. Devam etmesini ümit ediyorum” dedi.

Derya Evren - Serkan Akkuş

