AVM’de polis baskını kamerada

Edinilen bilgiye göre, Azeri iş adamı I.G, polise başvurarak, 2 Azeri’nin kendisini Glock marka tabancayla tehdit ederek lüks otomobilini ve 27 bin dolar değerindeki 2 kol saatini gasp ettiklerini belirtti. Kendisini gasp edenlerin 40 bin dolar vermesi halinde otomobil ve saatleri geri vereceklerini söylediklerini aktaran iş adamı I.G. şahıslardan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, I.G’ye gasp yapan kişilere parayı vereceğini söyleyerek randevu vermesini istedi. Fatih’teki bir AVM’deki bir AVM içerisindeki kafede gerçekleşen buluşma sırasında operasyon düzenleyen polis Azerbaycanlı R.H, S.A ve Türk şüpheliler Ş.S ile İ.G’yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda iş adamının otomobilinin anahtarı, araç ruhsatı, 2 saat ile Glock marka tabanca ele geçirilirken otomobil de AVM otoparkında bulundu.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğinde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 Türk adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Azerbaycanlı R.H ve S.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polisin düzenlediği operasyon güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde buluşmaya gelen şüphelilere polisin operasyon düzenlediği görülüyor. Yere yatırılan şahıslar kelepçelenerek kıskıvrak gözaltına alınıyor.

Murat Horoz - Doğan Can Cesur

