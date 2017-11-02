AVM’deki operasyon 'Şirinler çetesine' yönelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde yaşanan hareketliliğin nedeni ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonun Şirinler çetesine yönelik olduğu kaydedildi. Operasyonda Şirinler çetesine mensup Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında olduğu 8 kişiyi alışveriş merkezinde gözaltına alındı. Çete üyelerinin üst aramalarında silahlar ele geçirilirken güvenlik güçlerince AVM'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait otomobillerdeki aramalar devam ediyor.

Sadık Kahraman

