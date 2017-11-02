Diğer
Kategoriler

AVM’deki operasyon 'Şirinler çetesine' yönelik çıktı

Bahçelievler’de özel harekat destekli düzenlenen operasyonun Şirinler çetesine yönelik olduğu öğrenildi. Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındığı operasyonda şahsıların üst aramasında silahların arasında ele geçirildiği kaydedildi.

AVMdeki operasyon Şirinler çetesine yönelik çıktı

02 Kasım 2017 22:29
AVM’deki operasyon 'Şirinler çetesine' yönelik çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde yaşanan hareketliliğin nedeni ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonun Şirinler çetesine yönelik olduğu kaydedildi. Operasyonda Şirinler çetesine mensup Mehmet Sabri Şirin'nin de aralarında olduğu 8 kişiyi alışveriş merkezinde gözaltına alındı. Çete üyelerinin üst aramalarında silahlar ele geçirilirken güvenlik güçlerince AVM'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait otomobillerdeki aramalar devam ediyor. 

Sadık Kahraman
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç