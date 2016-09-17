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AVM’deki yangında tam 9 milyon TL’lik zarar

Van’da bir AVM’de çıkan yangın, 9 milyon TL’lik zarara neden oldu.

AVMdeki yangında tam 9 milyon TLlik zarar

17 Eylül 2016 18:00

Edinilen bilgiye göre, Van-Edremit yolu üzerinde bulunan bir AVM’de saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Van Büyükşehir, İpekyolu ve Edremit Belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 saatte söndürülebildi. Yangında mağazalardaki ürünlerin çoğu kül olurken, yaklaşık 9 milyon TL’lik zarar meydana geldi.

AVM sahibi İlyadin Anterili, “Sabaha karşı çıkan yangın çalışanlarımız tarafından fark edildi. Haber alır almaz itfaiyeye haber verdik. Van Büyükşehir, İpekyolu ve Edremit Belediyelerine ait 5 itfaiye ile yangın yaklaşık 10 saatte söndürüldü. Çıkan yangında ürünlerin çoğu kül oldu. Diğerleri de kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 9 milyon TL’lik bir zararımız oldu. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Halk arasında yangının farklı sebeplerle çıktığı söylentilerinin gerçekle bağdaşmadığını, herhangi bir sabotaj veya kundaklamanın söz konusu olmadığını vurgulayan Anterili, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Etiketler: avm, van, yangın


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