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AVM'lere emekli özel harekatçı timi

Emekli Özel Harekat polislerinden kurulacak timler, AVM'lerde görev yapacak. Tim olası saldırılarda teröristlere anında müdahale edecek.

AVMlere emekli özel harekatçı timi

09 Ocak 2017 09:16

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'nın halkın yoğun olduğu yerlere yönelik saldırılarını artırması üzerine güvenlik güçleri önlemleri en üst seviyeye çıkardı.Alarmda olan güvenlik güçlerinin tedbirlerine ek olarak özel sektör de olası saldırılara karşı güvenlik sisteminde yeni düzenlemelere gidiyor. Bu kapsamda İstanbul'un ünlü büyük alışveriş merkezi (AVM) yönetimleri terör saldırılarını önlemek ve kaybı en aza indirmek için özel bir tim kuruyor.

SİLAHLA MÜDAHaLE YETKİSİ

AVM'ler yakın zamanda emekliye ayrılmış Doğu ve Güneydoğu'da sıcak çatışma deneyimi olan özel harekatçılardan timler kurma kararı aldı. Özel Harekatçılarla görüşen AVM'ler timleri 5-10 kişiden kuracak. Buna göre AVM'lerin içinde ve girişine yakın bölgede sivil ya da resmi olarak görev yapacak eski özel harekatçılar olası saldırılara anında müdahale edecek. Saldırı anında ise silahla müdahale edilecek.

Caydırıcı özelliği bulunuyor

AVM'lerde görev yapacak eski özel harekatçıların terörist ya da kötü niyetli kişilere karşı daha eylem gerçekleşmeden caydırıcı yanının da olacağını belirten güvenlik uzmanları "AVM'lerde işlenen suç oranı da düşecek" diyor.

İLK ETAPTA 4 AVM

Yeni uygulama için emekli özel harekatçılarla ilk etapta İstanbul'daki 4 büyük AVM temasa geçti. Sistemin yasal uygulaması ve silah kullanma yetkisiyle ilgili düzenlemeler de gözden geçirilecek. Sistem en kısa sürede devreye girecek.

Levent Albayrak - Akşam gazetesi 

Etiketler: avm


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