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AVM'lere plaka tanıma sistemi geliyor

AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak.

AVMlere plaka tanıma sistemi geliyor

30 Aralık 2016 10:27

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, 'Alışveriş Merkezleri (AVM) Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler anlık olarak kolluk birimleri ile anlık paylaşılacak.

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Kurulacak sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar bakanlıkça belirlenecek.
Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanacak.
 

Etiketler: avm


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