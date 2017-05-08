AVM’ye "yürüyen merdiven" davası

18 Eylül 2016’da Esenyurt’ta ailesi ile birlikte bebek arabası almaya gittiği bir Alışveriş Merkezi’nde (AVM) yürüyen merdivene eli sıkışan Rüzgar Kaya isimli 2,5 yaşındaki bebeğin ailesi, hukuk mücadelesi başlattı. Yürüyen merdiven’de Rüzgar bebeğin elinin sıkıştığı açıklığın standartların üzerinde olduğunu iddia eden ailenin açtığı dava Bakırköy Adliyesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Volkan Kaya, çocuğunun şu anda fizik tedavi gördüğünü ve olay sonrası yaklaşık 6,5 saatlik bir ameliyat geçirdiğini ifade etti.

“45 DAKİKA SÜRDÜ ÇIKARILMASI”

Olay gününü anlatan Volkan Kaya, Rüzgar bebeğinin 45 dakika boyuncu kurtarılmaya çalışıldığını belirterek, "Çocuk önümüzde yürürken birden bire tersten gelen yürüyen merdivene çıktı. Sonrasında eli sıkıştı ve bileğinden kopma noktasına geldi. 6 buçuk saatlik bir operasyon geçirdi. 45 dakika sürdü oradan çıkarılabilmesi. Şu anda fizik tedavisi devam ediyor. Güvenlik noktasında AVM’nin bir hatası olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilk duruşma ertelendi. Önümüzdeki günlerde Temmuz ayında ilk duruşma olacak” dedi.

“YÜRÜYEN MERDİVEN İLE SAC ARASINDAKİ BOŞLUK STANDART DIŞI”

Ailenin avukatı ise günlük hayatta sürekli olarak kullanılan yürüyen merdivenlerin bakımlarının sürekli olması gerektiğini değinerek, “Periyodik halde onarımların yapılması oldukça önemli. Bu tür vahim sonuçların olduğu kazaların oluşması çok mümkün oluyor. Bu nedenle yetkililerin bu alanda çok özverili çalışmalar gerçekleştirmesi gerekiyor. Olayımız ile ilgili örnek verecek olursak burada kazanın meydana gelmesi noktasında, yürüyen merdivenin basamağı ile sac paneli arasında Rüzgar’ın elinin girip kol bileği doğrultusunda bir kesinti yaşaması söz konusu. Elinde herhangi bir problem yok parmaklarında herhangi bir sorun yok. Bileği ile yürüyen merdiven arasındaki sac paneli arasına girmesi söz konusu. Bu standartların tamamen dışında bir durum. Bizde bu nedenle gerekli bakımı ve özeni yerine getirmediğinden dolayı AVM yönetimine dava açtık” ifadelerini kullandı.

Murat Delice