Avni Aker’de yıkım işi bitti, hafriyatı kaldı

Stadın güney kısmındaki kale arkası ile hemen yanındaki protokol tribününün bulunduğu kısmın yıkılmayarak hatıra olarak yeniden düzenleneceği belirtildi.

Yıkımı üstlenen firmanın şantiye şefliğini yürüten Selçuk Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Kasım 2017 tarihinde başlayan yıkım çalışmalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçtiğini hatırlattı. Kendisinin de Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu ve çocukluğunun geçtiği sahada şimdi yıkım çalışmasını yürüttüğünü ifade eden Avcı, yıkım çalışmalarının bitmesinin ardından stattaki hafriyat kaldırma işlemlerinin yaklaşık 20 günde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Yıkım sırasında zaman zaman yaşlı vatandaşların stat çevresine gelerek çalışmaları gözyaşları içerisinde izlediğini ifade eden Avcı "Stadın ilk olarak çelik kısımları ile koltuklarının sökme işini yaptık. Uzun erişimli makinelerimizle birlikte kale arkaları, Maraton tribünü son olarak da kapalı tribünün yıkım işimini gerçekleştirdik. Şu anda yıkım işi tamamlandı. Kalan beton malzemesini demirden ayırmak suretiyle döküm sahasına taşıyarak çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Stadın tamamını yıkmadıklarını, güney kale arkasıyla hemen yanındaki protokol tribününün bir kısmını hatıra olarak bıraktıklarını ifade eden Avcı "Protokol kısmındaki yaklaşık 35 metre civarında yer basamaklı olarak bırakılacak. Yani ilk yapıldığı durumunda olacak. Güney kısmında da ilk yapılan eski kale arkası kalacak. Hafriyatın kaldırılması dahil tüm çalışmaları 20 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yıktığımız kısımları düzleyeceğiz. Daha sonra bu alan nasıl projelendirilecekse ona göre yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bekir Koca-Ozan Köse

