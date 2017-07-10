Avni Yıldırım’ın rakibi belli oldu

Yarı ağır sıklette (91 kg) ve Süper orta sıklette (76 kg) dünyanın en iyi boksörlerini karşı karşıya getirecek olan World Boxing Super Series (WBSS) organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Monaco Grimaldi Forum’da gerçekleşen ve efsane boksör Muhammed Ali’nin adı verilen dev organizasyonda, Türk boksör Avni Yıldırım da favorilerden birisi olarak gösteriliyor. Gerçekleşen eşleşmelerde Avni Yıldırım’ın rakibi 15 Temmuz’da İngiltere’de gerçekleşecek olan karşılaşmanın ardından belli olacak. Chris Eubank Jr. ile Arthur Abraham arasında yapılacak olan maçın galibi, Avni Yıldırım’la eşleşecek. Chris Eubank Jr.’ın bu karşılaşma nedeniyle kampta olmasından dolayı, Avni Yıldırım, Chris Eubank Jr.’ın babası eski boksör Chris Eubank Sr.’la yüz yüze geldi.

AVNİ’NİN MAÇI EKİM AYINDA

9 Eylül tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayacak olan turnuva için toplam 14 boks gecesi düzenlenecek. 7’si ABD’de, 7’si de Avrupa’da yapılacak olan bu organizasyonlar 18 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa’da sonuçlanacak. 15 Temmuz gecesi Chris Eubank Jr. İle Arthur Abraham arasında yapılacak olan maçla birlikte rakibi belli olacak olan Avni Yıldırım’ın karşılaşması ekim ayında oynanacak. Toplam 50 milyon Dolar ödülü olan turnuvada yarı ağır sıklet için 30 milyon Dolar, süper orta sıklet için de 20 milyon Dolar bütçe ayırıldı.

EUBANK SR.: “ABRAHAM VE AVNİ AYNI TARZDA”

Arthur Abraham’a karşı favori olarak ringe çıkacak olan ve Avni Yıldırım’ın da muhtemel rakibi konumundaki Chris Eubank Jr.’ın babası Chris Eubank Sr., Avni’yle yüz yüze geldiği sırada açıklamalarda bulundu. Eubank, “Bu hafta Arthur Abraham ile maçımız var ve sıkı hazırlandık. Ekim’de karşılaşacağımız rakibimiz ona benzer biri isim olursa daha iyi olur diye düşündük. Avni ile Abraham hemen hemen aynı tarzdalar ve kuvvetteler. Bu sebeple Avni’yi seçtim” dedi. Eubank’in açıklamalarının ardından konuşan Avni Yıldırım da, “Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bay Chris, artık benim zamanım. Bunu bilmenizi isterim. Oğlunuz eğer Abraham karşısında kazanırsa, karşımda bol şans dilerim” açıklamasında bulundu.

AVNİ YILDIRIM “BÜYÜK İHTİMALLE RAKİBİM CHRIS EUBANK”

Monte Carlo’da düzenlenen gala gecesinin ardından açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, kendisinin rakibinin büyük ihtimale Chris Eubank olacağını belirterek, “Şu anda Şampiyonlar Ligi’nde en iyilerin içindeyim ve bunun için de mutluyum. Buradan kahraman olarak çıkmak istiyorum ve Türkiye’ye döner dönmez çalışmalara başlayacağım. Şampiyonları yenmeden şampiyon olunmaz. Bu turnuvadan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. 3 ay boyunca tek hedefim Chris Eubank Jr.’ı yenmek olacak” ifadelerini kullandı.

“BENİM ADIM MR ROBOT”

Rakibinin Arthur Abraham olma ihtimalini de düşündüğünü belirten Avni Yıldırım; “Karşıma Abraham çıkarsa, yine aynı şekilde çalışacağız. Şu andaki düşüncemiz Chris Eubank üzerinden gidiyor ama Abraham kazanırsa antrenman partnerlerimizi değiştirip strateji değiştiririz. Çok büyük bir lig. Bu organizasyon hem benim, hem ülkem, hem de benden sonra gelecekler için çok önemli” dedi. ‘Turnuvayı kazanabilecek misin’ sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, “Benim adım Mr. Robot. Her zaman hedefe kilitleniyorum ve ringe çıkınca başka bir adam oluyorum. Türk halkı önceden ne zaman büyük maçlara çıkacak diyordu. Artık büyük maçlara geldik ve inşallah halkımızın dualarıyla bu büyük maçlardan da alnımızın akıyla çıkacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Boks’te Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan bu dev organizasyonda eşleşmeler şu şekilde:

91 KG YARI AĞIR SIKLET

Murat Gassiev (Rusya) - Krzyszsof Wlodarzyk (Polonya)

Mairis Briedis (Letonya) - Mike Perez (Küba)

Yunier Dorticos (Küba) - Dmitry Kudyrashov (Rusya)

Oleksandr Usyk (Ukrayna) - Marco Huck (Bosna)

76.2 KG SÜPER ORTA SIKLET

Avni Yıldırım (Türkiye) - Chris Eubank Jr. (İngiltere) / Arthur Abraham (Ermenistan)

George Groves (İngiltere) - Jamie Cox (İngiltere)

Callum Smith (İngiltere) - Erik Skoglund (İsveç)

Juergen Braehmer (Almanya) - Rob Brant (ABD)

Bozhan Memiş