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Avokado kadınları çocuk sahibi yapıyor

Son yıllarda ülkemizde popülerliği artan tropik meyvelerden avokadonun, bebek yolunu açtığını belirten Op.Dr. Betül Görgen, avokadonun kadınları çocuk sahibi yaptığının uzmanlar tarafından kanıtlandığını söyledi.

Avokado kadınları çocuk sahibi yapıyor

14 Ağustos 2017 10:43

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, “Bu mucizevi meyvenin etkisi Harvard Tıp Fakültesi Massachusette General Hastanesi Üreme Merkezi uzmanlarınca kanıtlandı. Merkezde tüp bebek tedavisi gören 147 kadını kapsayan bilimsel araştırmada, avokado ile beslenen kadınların gebelik şansının 3 kat daha yüksek olduğu görüldü” dedi.

“Akdeniz diyeti yapın”

Akdeniz diyetinin bir parçası olarak tüketilen bazı gıdalardaki yağların, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda başarıyı artırdığını ifade eden Op.Dr. Görgen, “Zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık ve tohum yağı gibi tekli doymamış yağ içeren diyetlerin, anne olma açısından çok faydalı olduğu görülmüştür. Bu yağları bol miktarda tüketenlerin bebek sahibi olma oranları, az miktarda tüketenlere göre 3.4 kat daha fazladır. Tekli doymamış yağlar açısından en zengin gıda avokado ve zeytinyağıdır. E ve C vitamini açısından da zengin olan avokadoyu bebek isteyen tüm kadınların tüketmesi şarttır. Tereyağı ve kırmızı eti fazla tüketen kadınların ise tüp bebek tedavisi sırasında toplanan kaliteli yumurta sayısı düşüktür. Kalbi koruduğu bilinen tekli doymamış yağların vücudun iltihabi durumunu azaltarak ve insülin duyarlılığını değiştirerek doğurganlığı artırdığı düşünülmektedir" diye konuştu.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, sağlıklı beslenmesi ve mutlaka stresten uzak durması gerektiğini kaydeden Op.Dr. Görgen, “Tıbbi yöntemler sayesinde de hayaller gerçek oluyor. Tüp bebek tedavisi sürecinde yapılan araştırmalar şaşırtıyor. Öyle ki, embriyo transferinden sonra palyaçoların şovunu izleyen kadınların yüzde 36.4'ünün hamile kaldığı görüldü. Palyaçoları izlemeyen kadınlarda ise gebelik oranı yüzde 20.2 olarak gerçekleşti. Embriyo transferinden önce stresi azaltmak için yapılacak akupunktur, hipnoz gibi uygulamalar da başarıyı arttırabilir. Tüp bebek tedavisinde en yüksek başarı şansı öğretmenlerde görülüyor. Uzun yaz tatili, arkadaşlarla görüşmeler ve geziler sonucu azalan stres başarıyı artırıyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin diğer meslekten olan kadınlara göre, tüp bebekle gebe kalma konusunda 6 kez daha şanslı olduğunu söyleyen Dr. Betül Görgen, "Kadın bankacıların ve bilgisayar mühendislerinin tüp bebekte başarıya ulaşma şansı yüzde 60 daha az. Öğretmenler ise genellikle yaz tatili sırasında tedaviye başlıyor ve bu süreçte hamile kalabiliyor. Bu da stresten arındıklarında hayallerine daha çabuk yaklaştıklarını gösteriyor. Eğitim, satış ve halkla ilişkiler alanında çalışan kadınların da tüp bebekte şanslı olduğu görülüyor. Dünyada nerdeyse her 7 çiftten 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve bu nedenle tüp bebek tedavisi görüyor. Tüp bebek tedavisi gören kadınların yüzde 29'u tedaviyi takip eden 6 yıl içinde doğal yollardan gebe kalıyor. Tüp bebek tedavisi olumlu ya da olumsuz olsun; sonrasındaki 6 yıllık periyotta kadınların kendiliğinden gebe kalma şansının yüzde 30 arttığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır" açıklamalarında bulundu. 

Etiketler: avokado, Op.Dr. Betül Görgen, tüp bebek


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