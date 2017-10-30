Avrasya Ambalaj Fuarı’na yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Fuarın destekçileri arasında yer alan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) kendi standıyla fuarda yerini aldı. Fuar boyunca OMÜD standında yer alan Mr. Corrugated (Ben oluklu mukavva) figürü ve Dernek yayınları ile ilgi odağı oldu. 700’ü yurt içinden olmak üzere bin 150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 95 ülkeden 450 firma ve firma yetkilisini ağırladı.

Fuarın hem sektörün, hem de Türkiye ekonomisinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, ‘‘OMÜD olarak biz de Fuar’a gelen ziyaretçilere sektörümüzü tanıtma imkanı bulduk. Bu tip fuarlar özellikle ikili ticari ilişkilerin kurulması açısından firmalara cazip fırsatlar sunuyor. Ziyaretçilerden sektörümüze ve Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin çok sayıda soru aldık. Doğal olarak; Türkiye’nin Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek büyüme hızı, genç ve dinamik nüfusu, yabancı yatırımcı açısından sektörümüzün cazibesini artırıyor. Türkiye ekonomisindeki istikrar ortamı ve büyüme trendi aynen devam ettikçe sektörümüze yabancı ilgisinin de süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca tüketicilerin çevre bilinci arttıkça çevre dostu ambalaj malzemesi oluklu mukavvaya talebin artmasından da mutluluk duyuyoruz. Tüketiciler yüzde 100 geri dönüştürülebilen, sürdürülebilir ve hijyenik yapısı sebebiyle ambalaj malzemesi olarak artık oluklu mukavvayı tercih etmeye başladı” diye konuştu.

