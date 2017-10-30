Diğer
Kategoriler

Avrasya Ambalaj Fuarı’na yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

700’ü yurt içinden olmak üzere bin 150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 95 ülkeden 450 firma ve firma yetkilisini ağırladı.

Avrasya Ambalaj Fuarına yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi

30 Ekim 2017 11:01

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Fuarın destekçileri arasında yer alan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) kendi standıyla fuarda yerini aldı. Fuar boyunca OMÜD standında yer alan Mr. Corrugated (Ben oluklu mukavva) figürü ve Dernek yayınları ile ilgi odağı oldu. 700’ü yurt içinden olmak üzere bin 150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 95 ülkeden 450 firma ve firma yetkilisini ağırladı.

Fuarın hem sektörün, hem de Türkiye ekonomisinin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, ‘‘OMÜD olarak biz de Fuar’a gelen ziyaretçilere sektörümüzü tanıtma imkanı bulduk. Bu tip fuarlar özellikle ikili ticari ilişkilerin kurulması açısından firmalara cazip fırsatlar sunuyor. Ziyaretçilerden sektörümüze ve Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin çok sayıda soru aldık. Doğal olarak; Türkiye’nin Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek büyüme hızı, genç ve dinamik nüfusu, yabancı yatırımcı açısından sektörümüzün cazibesini artırıyor. Türkiye ekonomisindeki istikrar ortamı ve büyüme trendi aynen devam ettikçe sektörümüze yabancı ilgisinin de süreceğini öngörüyoruz. Ayrıca tüketicilerin çevre bilinci arttıkça çevre dostu ambalaj malzemesi oluklu mukavvaya talebin artmasından da mutluluk duyuyoruz. Tüketiciler yüzde 100 geri dönüştürülebilen, sürdürülebilir ve hijyenik yapısı sebebiyle ambalaj malzemesi olarak artık oluklu mukavvayı tercih etmeye başladı” diye konuştu.
 

Etiketler: Avrasya Ambalaj Fuarı, OMÜD

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç