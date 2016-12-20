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Avrasya Elektronik yılın iyilik hareketi ödülüne layık görüldü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırma yapan oyunun yazarı, yönetmeni Zahrettin Çelik’in yaptığı Sanat Danışmanlığını Zihni Göktay, Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı “Kazasız Kul Olmaz” adlı tiyatro oyunu 81 ilde sahneleniyor.

Avrasya Elektronik yılın iyilik hareketi ödülüne layık görüldü

20 Aralık 2016 12:31

Türkiye, kazalarda Dünya genelinde 3., Avrupa’da ise 1. sırada. Dünya genelinde sadece 1 yılda 1.6 milyon, Türkiye’de 7 bin, her gün 15-25 vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Bu kayıplar sosyo-ekomik ve sosyokültürel tahribe neden oluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Ay, şu ifadeleri kullandı: “Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun trafik ve iş kazaları alakalı sorunlarını sahnede izlemeleri çocuklar ve yetişkinlerin gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu itibarla, "KAZASIZ KUL OLMAZ" adlı bu çalışmayı çok değerli ve farklı gördük. Bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Seyirciler Emniyet Kemeri Taktı
Dünyada bir ilke imza attılar; koltuklarda özel olarak emniyet kemeri tasarlandı. Anons geldikten sonra seyirciler emniyet kemerlerini takıyor ve kemer takılmadan oyun başlamıyor. Konukların çocuklarıyla ilk defa böyle yararlı bir etkinlikte bulunmalarından çok memnun olduklarını bu tarz projelerin çoğalmasını ifade ettiler. 

Kazasız Kul Olmaz oyununu yazan ve yöneten Zahrettin Çelik, “Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluş farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan Avrasya Elektronik kazaların araştırılması konusunda destek oldular Her kurum ve kuruluşun ufak da olsa katkı sağlamasının bu kazaların azalmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz Projeye desteklerinden ve değerli katılımlarından dolayı müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz” dedi.

OYUNUN KÜNYESİ:

Yazan ve Yöneten : Zahrettin Çelik
Sanat Danışmanı : Zihni Göktay
: Şevket Çoruh
: Vatan Şaşmaz

Proje Danışmanı
: Analitik Yaşam Grubu - Ali Yüce Güler
: Yusuf Erbaş
: Mehmet Ali Nalbant (yapımcı –yönetmen)
Adnan Tüzün (avukat)
: Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Kostüm : İstanbul Gelişim Sanat
Türü : Trajikomik
İzleyici kitlesi : 7'den 70'e
Ödül Tasarım : Gündoğdu Kristal
Basın Danışmanı : Pro Media- Hayriye Hande Şen
Grafik :Merve Budak
Koordinatörler
:Muhammed Öğtelik
: Sümeyra Taşdemir Karaca
: Serkan Toplu
 

Etiketler: Avrasya Elektronik, Şevket Çoruh, vatan şaşmaz, Zahrettin Çelik, Zihni Göktay


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