'Avrasya güzelleri' Türkiye’ye geliyor

20 farklı ülkeden büyük bir özenle seçilen, hepsinin kendi ülkelerinde dereceye girip, birinci geldiği taçlı güzellerin arasından en güzelinin seçildiği 'Miss Global Eurasia Stars' ilk kez İstanbul’da düzenleniyor. 6 Nisan tarihinde Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek olan eşsiz gecede birbirinden iddialı yarışmacılar podyuma renk katarken, hünerlerini sergilemek için jüri karşısına geçecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde Emre Kaya ve ekibinin sahne şovlarının ardından ödüller sahiplerini bulacak.