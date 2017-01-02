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Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tünelinden geçiş ücretlerinin, 3 Ocak 2017 tarihinden itibaren otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için ise 24.90 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri açıklandı

02 Ocak 2017 22:33

Konuyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleri ile 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli’nden bugüne kadar 15 TL olarak uygulanan geçiş ücretleri tekrar belirlenmiştir. Tünelden geçiş ücretleri, 3 Ocak 2017 tarihi (Yarın) saat 07.00 itibariyle otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ücretler 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacaktır.” 

Onur Emre Durak

Etiketler: Avrasya Tüneli


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