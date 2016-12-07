Türkiye'nin dev projesi Avrasya Tüneli açılış için gün sayarken, deniz seviyesinin altındaki mobil haberleşme bir Türk mühendisinin buluşu sayesinde gerçekleştiği açıklandı. Turkcell Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı Gediz Sezgin, "Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi olan Avrasya Tüneli'nde haberleşmenin sağlanması Türkiye'nin Turkcell'i için hayati bir görevdi. Turkcell mühendisi Mehmet Yalkın bu konu üzerinde gece gündüz çalışarak kısa bir zamanda dünyada bir örneği olmayan ‘hareketli anten' teknolojisini geliştirdi. Tünel çalışanları inşaat süresi boyunca sadece Turkcell üzerinden haberleşebildi" dedi.

Turkcell'in Avrasya Tüneli'nde haberleşmeyi sağlayabilmek için buluş geliştirmesinin altında Türkiye'nin Turkcell'i olma sorumluluğunun yattığını dile getiren Sezgin, inşaat süresi boyunca yer altında çalışanları sevdiklerine bağlamanın ve işin sağlıklı yürümesinin kendileri için en büyük sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Turkcell'de görev yapan mühendis Yalkın'ın buluşunun gelecekte başka büyük projeler için de ilham kaynağı olacağını ifade eden Gediz Sezgin şunları söyledi: "Yalkın yer altında kapsamayı sağlamak için 130 metre uzunluğundaki tünel kazma makinesinin üzerine hareketli anteni monte etti. Bir buçuk yıl boyunca günde 8-10 metre hızla tünel kazarak ilerleyen makinenin üzerindeki bu 'hareketli anten' fiber optik kablo üzerinden yeryüzündeki haberleşme ünitesine bağlanarak, personelin deniz tabanının altında bile Turkcell şebekesine erişim sağlamasını garanti altına aldı. Daha önce bir örneği olmayan 'hareketli anten' yöntemi ile kazı mesafesi ilerledikçe Turkcell şebeke servis kalitesinin aynı seviyede kalması sağlandı. Tünel kazma makinesi tünelden çıkarıldığında ise kapsamayı tünelin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz sabit antenlerle gerçekleştirdik".

Mayıs 2014'ten itibaren tünelde çalışanları yaklaşık 900 gün boyunca Turkcell kalitesiyle birbirlerine ve sevdiklerine bağladıklarını anlatan Sezgin, "İnşaat süresi boyunca tünelden 6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme yapan personel 7 bin GB'nin üzerinde data kullandı. Yeraltından 806 binden fazla SMS gönderildi. 20 Aralık'ta tünel hizmete girdiğinde de Turkcell güçlü 4.5G altyapısıyla tüneldeki tüm mobil iletişim ihtiyacını eksiksiz karşılayacak" diye konuştu.