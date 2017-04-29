Avrasya Tüneli ve bazı yollar yarın trafiğe kapalı

Yarın yapılacak olan İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili olarak saat 02.00’dan etkinlik bitimine kadar Eyüp ve Fatih’te bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Eyüp ve Fatih ilçe sınırları içerisinde trafiğe kapatılacak yollar şöyle: “Silahtarağa Caddesi (Eyüp Devlet Hastanesinden Eyüp istikametine kapatılacaktır), Bahariye Caddesi, Hz. Halid Bulvarı (8 Mayıs Kavşak istikametine kapatılacak), Feshane önü, Yavedut Caddesi ( Haliç Sahil Yolu ), D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu ( Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil Yolu), Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezelpaşa Cad. bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ), Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil Yolu ), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu), Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı, Araba Vapurları girişleri, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Samatya Hastanesi ışıklar arası çift yönlü arası), Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Kumkapı (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı, Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı (Akım varyant üzerinden geri çevrilecektir), Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır.”