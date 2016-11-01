Denizin altından iki yakayı birbirine ikinci kez bağlayacak olan ’Avrasya Tüneli Projesi’ tamamlanmasına sayılı günler kala drone ile havadan görüntülendi. Açılışına 50 gün kalan projenin denizin altında bulunan tünelin asfalt çalışmaları bitti. Tünelden araç ile ilk geçişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Ekim günü kendi kullandığı makam arabası ile gerçekleştirmişti. Erdoğan’a Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etmişti.

Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından kara yolu trafiği ile ilk kez bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nin tamamlanmasına sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahil yolunu genişleterek Avrasya Tüneli’ne uyumu için çalışmalarına devam ediyor. Bakırköy, Yenikapı sahil yolu 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere düzenleniyor.

AVRASYA TÜNELİ’NİN SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Avrasya Tüneli’ne bağlanacak olan yolların büyük ölçüde tamamlandığı, havadan çekilen görüntülerle net bir şekilde görüldü. Tünelde araçların gidiş ve geliş için kullanacakları iki ayrı kısmının kaba inşaatının büyük kısmının bittiği görüntülerde ortaya çıktı. Tünel istikametini belirten uyarı levhaları da birçok noktaya yerleştirildi. Projede kavşak, araç altgeçitleri ve yaya üstgeçitleri çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.

Kazlıçeşme-Göztepe hattını birleştirecek Avrasya Tüneli Projesi, yoğun trafiğin etkili olduğu şehir içinde yolculuk süresini önemli ölçüde azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları arasında araç ile 100 dakikaya varan ulaşım süresi 15 dakikaya kadar inecek.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Harun Basat