Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan, Harakani Havaalanı’nda düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrasya Tüneli’nin Türkiye’nin gurur verici projelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan, “Avrasya Tüneli ülkemizin gurur verici projelerinden birisi. Salı günü açtık. Dünya’dan birçok katılım vardı. Devlet Başkanı, Başbakan, bakan seviyesinde ve Dünya Türkiye’yi gıpta ile izliyor. Dünya’da kriz varken, büyük projelere adeta dur derken, hiçbir büyük proje yapılmıyorken, Türkiye üç ayda bir büyük proje açıyor. Nitekim Avrasya Tüneli’nde hep beraber açtık. Biz elbette ki gururlandık” dedi.

“14 saatte 23 bin 938 araç geçti”

İnsanların Avrasya Tüneli’nden geçerken durup fotoğraf çektiklerinin altını çizen Arslan, “Tabi dün sabah 07.00 akşam 21.00 arası yani 14 saat boyunca arkadaşlar, Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti. Avrupa yakasından Aysa yakasına 13 bin araç geçti. Yani dün toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. İlk gün. Bugün ise Saat 18.00 itibariyle Aysa yakasından Avrupa’ya 8 bin 888 isteseniz böyle denk gelmez. Avrupa yakasından Asya’ya ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Ancak saat 18.00 itibariyle, yani saat 21.00 kadar açık olduğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz. Şunu söylemekte fayda var. Tabi Avrasya Tüneli insanımızın gurur projesi, insanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, resim çekiyorlar. Selife çekiyorlar. Biz hasetten rica ediyoruz. Elbette gurur projelerini fotoğraflamak, selfie çekmek güzeldir ancak trafiği çok aksatıyorlar. Başka insanların hayatını tehlikeye sokuyorlar. İstirhamımız o ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler. Hem trafiği tehlikeye sokmasınlar. Kendi hayatlarını da başka insanlarında hayatlarını tehlikeye sokmasınlar. Dünden beri memnuniyetle söylemek gerekir ki gerek sosyal medyada, gerek bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki de muhalif olanlar bile burası yapılmamalı diyen insanlar bile kullandıktan sonra evet iyi ki yapılmış kısa sürede işimize gidebiliyoruz. Kısa sürede evimize gidebiliyoruz. Ticaretimiz hayatımız kolaylaştı diyorlar. Dolaysısıyla tünelimiz inşallah insanımıza hayırlı uğurlu olur” diye konuştu.

Avrasya Tüneli geçişlerine 1 Ocak 2016 tarihinde zam yapılacağını belirten Bakan Ahmet Arslan şunları söyledi:

“Tabi dün itibariyle küçük araçlar, otomobiller 15 liradan, minibüsler 22,5 liradan geçiyor ve 31 Aralık’a kadar böyle devam edecek. Bu da Şehit ve gazi ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sürdürdüğü kampanyaya aktarılacak. 1 Ocak itibariyle yeniden fiyatı belirleyeceğiz. 1 yıl geçerli olacak. Daha öncede ifade etmiştim. Şuan kuru baz aldığımızda 1 Ocak itibariyle otomobiller 16 lira 50 kuruş, minibüsler ise 24 lira 75 kuruştan geçmiş olacaklar. 1 yıl boyunca, çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Bizimde memnuniyetimiz o ki insanımıza hizmet etmek için bu yoldayız. Biz hizmet ediyoruz.”

Işık Çapanoğlu