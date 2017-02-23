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Avrasya Tüneli’nden 922 bin 128 araç geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan trafik indeksi araştırmasına göre, Avrasya Tüneli’nden açıldığı günden bugüne kadar 922 bin 128 aracın geçtiği tespit edildi.

Avrasya Tünelinden 922 bin 128 araç geçti

23 Şubat 2017 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ’Trafik Yoğunluk İndeksi’ modeli kullanılarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ile Avrasya Tüneli’nin kıtalararası geçiş trafiği üzerindeki etkisi araştırıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğinde yüzde 80 oranında rahatlama gözlemlenirken, Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğinde yüzde 30 oranında rahatlama gözlendi.

AVRASYA TÜNELİNİ AÇILIĞI GÜNDEN BUGÜNE KADAR 922 BİN 128 ARAÇ KULLANDI

Araştırmada, Avrasya Tüneli’nin açılışından önceki 2016 yılı Ekim-Aralık ayları arasındaki ortalama hızları ve araç sayıları da incelendi. Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ve TEM güzergahındaki trafikte hissedilebilir rahatlama sağlandığı görüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda 2016 verilerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü 5 milyon 591 bin 12 araç kullandığı tespit edilirken, bu sayının Avrasya Tünelinin açılmasıyla birlikte 4 milyon 997 bin 98 araca düştüğü belirlendi. Ayrıca, Avrasya Tüneli’nden açıldığı günden bugüne kadar 922 bin 128 araç geçtiği tespit edildi.

YSS KÖPRÜSÜ FSM’Yİ RAHATLATTI

Araştırma kapsamında; 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasında, YSS Köprüsü’nün açılışından önceki ve sonraki seyahat süreleriyle birlikte araç sayıları incelendi. Yapılan araştırma sonunda FSM Köprüsü’nden 2015 verilerine göre 6 milyon 976 bin 339 aracın geçtiği belirlendi. 2016 verilerinde ise azalma görülerek 6 milyon 63 bin 348 araç geçtiği tespit edildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte yükü hafifleyen FSM Köprüsü’nü kullanan araç sayısının 2017 verilerine göre 4 milyon 894 bin 336 düştüğü tespit edildi. Ayrıca, YSS Köprüsü’nden hizmete açıldığı günden bugüne kadar 1 milyon 503 bin 978 araç geçtiği tespit edilen bilgiler arasında yer aldı.

(İHA)

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM


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