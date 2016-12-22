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Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Salı günü açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli sabah saat 07.00 sıralarında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Avrasya Tünelinden araç geçişleri başladı

22 Aralık 2016 07:33
Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı - Tıkla İzle

Avrupa ve Asya yakalarını denizaltından buluşturan Avrasya Tüneli sabah saat 07.00 sıralarında araç geçişine açıldı. Hizmete sunulan Avrasya Tüneli deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilirken her iki yaka arasında yaklaşık 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor. 30 Ocak’tan itibaren 24 saat hizmet vermesi beklenen Avrasya Tüneli saat 07.00 - 21.00 saatleri arasında kullanılabilecek.

Sabah saat 07.00 sıralarında görevlilerin dubaları kaldırmasıyla araç geçişine açılan Avrasya Tüneli’nde sürücülere sürpriz bir hediye verildi. Avrasya Tüneli’nden geçiş yapacak olan ilk bin sürücüye hatıra olarak anahtarlık dağıtıldı. Hediye karşısında memnun oldukları görülen sürücüler yeni tünelin keyfini çıkarttı.
Avrasya Tüneli’nde gidiş ve gelişlerin tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandığı görüldü.

Oğuzhan Yazar


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 22 Aralık 2016, Perşembe 08:46
    00
    işte eser,işte muasır medeniyet işte akp işte cumurbaşkanı Erdoğan allah bin kere razı olsun
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