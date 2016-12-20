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Avrasya Tüneli’ne yoğun ilgi

Avrasya Tünelinin açılışının yapılacağı alan tıklım tıklım doldu.

Avrasya Tüneline yoğun ilgi

20 Aralık 2016 14:58

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından bağlayarak İstanbul’un trafik yükünü önemli ölçüde alması beklenen ve mühendislik harikası olarak gösterilen Avrasya Tüneli’nin açılışı bugün yapılıyor. Kumkapı’da yapılan açılışa dakikalar kala dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar açılışının yapılacağı alanı tıklım tıklım doldurdu. Genç yaşlı, yediden yetmişe birçok vatandaşın doldurduğu alanda coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın alana gelmesini bekliyor. Alanı dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla “Vatan Sana Canım Feda” sloganları da atarak açılışı bekliyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN ÖLÜRÜM, ONUN İÇİN CANIMI FEDA EDERİM”

Açılış için Bayburt’tan geldiğini ifade eden Saime Turgut, “Bayburt’tan Recep Tayyip Erdoğan için geldim. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Türkiyemiz biz için buraya geldik. Türkiye on sene içinde çok kalkındı. Önce Almanya’ya gitmiştim bunları orada gördüm, Türkiye’de olmasını isterdim. 10 sene içinde Türkiye Almanya’yı da geçti. Onun için Cumhurbaşkanımız için ölürüm, onun için canımı feda ederim” dedi.

“BİZ BÜYÜDÜKÇE DÜŞMANLARIMIZ ÇOĞALIYOR”

Törene asker kıyafetiyle gelen Cemalettin Kaymakçı, “Geçen hafta verdiğimiz şehitlerden sonra biz bu kıyafetleri aldık ve giydik. Her gün düzenli olarak da Şehitler Tepesi’nde nöbet tutuyoruz. Bugün devasal bir yatırımın açılışı var, biz büyüdükçe düşmanlarımız çoğalıyor. Düşmanlarımız çatlasın diyoruz" dedi.

Avrasya Tüneli’nin açılışı için Almanya’dan geldiğini ifade eden Nuray Esen Türe, “Almanya’dan Edirne’ye Edirne’den buraya geldim. Allah dünya durdukça Cumhurbaşkanımıza ömür versin. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, Allah zeval vermesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine açılışa geldiğini belirten Şuayip Yorulmaz, “Reisimiz çağırdığı için Avrasya Tüneli’nin açılışına bir katkımız olsun diye geldik. Üsküdar’dan birlik ve beraberlik olmak için geldik” şeklinde konuştu.

Bu gün açılacak olan Avrasya Tüneli sayesinde Göztepe ve Kazlıçeşme arası 100 dakika yerine 15 dakikada geçilebilecek. İstanbul’un trafik yükünü büyük ölçüde alması planlanan tünelde Aralık ayı sonuna kadar geçiş ücretli olacak ve bu para bir sosyal yardım projesinde değerlendirilecek.

Harun Basat - Hasibe Karadağ 


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