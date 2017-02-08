Avrasya tünelini bisikleti ile geçtiği anları kameraya alan ve ardından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak biranda gündem oluşturan çılgın genç İsmail Öznam, Avrasya Tünelini bisikleti ile geçerken yaşadığı heyecan dolu anları İhlas Haber Ajansı kameralarına anlattı.

Bisiklet tutkunu genç, Avrasya tünelini çok merak etmesine rağmen aslında öyle bir niyeti olmadığını ancak antrenman sırasında tünelin yanından geçerken birden karar verip bisiklet ile tünele girdiğini söyledi.

Küçüklüğünden beri bisiklet kullandığını ve yarışlara katılmak için antrenman yaptığını belirten İsmail Öznam, “Ben yarışlara hazırlandığım için iş çıkışı antrenman yaparım. Sahilden, Bakırköy yönüne doğru gidecektim ama Avrasya tünelini gördüm. Tüneli de çok merak ediyordum. Bunun üzerine Avrasya Tünelinden geçmeye karar verdim. O an çok heyecanlandım. Ben geçince anonslar yapıldı. Biraz da hız yaptım. Heyecandan kalp atışlarım yükseldi. Tünelden geçerken çekim de yaptım. Maksimum 80 kilometre hız yapabildim yokuş aşağı olduğu için. Denizin altındaki o havayı hissedebildim. Çok iyiydi yalnız kimsenin denemesini istemiyorum çünkü çok tehlikeli bir deneyimdi” diye konuştu.

Tünele girmesinin ardından sıkça anonslar yapıldığını belirten Öznam, “Tünele yayaların girişi yasaktır diye 10-15 defa anons ettiler. Tünelin içinde yokuş çıkarken motosikletli görevli yakaladı. Bana eşlik ederek çıkışa kadar takip etti. Tünelin içinde durmak yasak olduğu için beni durdurmadılar. Tünelin çıkışında da ceza yiyeceğimi düşündüğüm için bende korkup kaçtım. Trafikten yararlanarak, Sağa sola makas atarak ve kaldırımlara çıkarak kaçtım” dedi.

"PİŞMAN OLDUM"

Sonradan pişman olduğunu da sözlerine ekleyen çılgın genç, “Bu yaptığımın çok yanlış olduğunu fark ettim. Lütfen herkes kurallara uysun. Bende bundan sonra kurallara uyacağım. Görevlilerden de özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada tünelden geçtiği sırada görevlinin gelmesi ile çılgın genç İsmail Öznam ile görevli arasında ilginç diyaloglar yaşandığı duyuldu. Görevlinin uyarısı üzerine önce çıkıyorum diyen Öznam, “Çok yoruldum sana tutunayım mı” dediği duyuldu. Bir yandan bisikletini süren Öznam, bir yandan da “acaba ceza kesecekler mi? Kafamda deli sorular” diyerek şarkı söylediği duyuldu.

Tünelden çıktıktan sonra görevliye ceza kesecek misiniz diye soran Öznam, görevlinin "hayır sadece bir daha girmeyeceğine dair yazı yazacaksın" demesine rağmen korkup kaçtığı görüldü.

Mehmet Altunışık

